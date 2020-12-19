Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео 

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Семиэтажное здание Московского городского треста геолого-геодезических и картографических работ на Ленинградском проспекте загорелось в пятницу, сообщает ГУ МЧС России по Москве

По прибытии на место пожарные обнаружили очаг на последнем этаже и кровле здания.

По состоянию на 22.00 площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.

Из здания были эвакуированы более 100 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. В тушении пожара задействованы более 220 человек и 64 единицы техники.