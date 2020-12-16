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Москва

Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября 

Юрий Столбов 45 минут назад
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в среду опубликовал видео совместного с Сергеем Рыжиковым выхода в открытый космос, который состоялся 18 ноября.
Россияне провели в открытом космосе 6 часов 47 минут. За это время космонавты выполняли различные ремонтные работы: проверили герметичность модуля "Поиск", переключили антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск", а также заменили старый планшет в рамках проекта "Импакт".
По сообщению "Роскосмоса", во время следующего выхода запланирована отстыковка модуля "Пирс" от Международной космической станции.
Видео , Наука и техника , Сергей Рыжиков , Роскосмос
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