Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября 

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в среду опубликовал видео совместного с Сергеем Рыжиковым выхода в открытый космос, который состоялся 18 ноября.

Россияне провели в открытом космосе 6 часов 47 минут. За это время космонавты выполняли различные ремонтные работы: проверили герметичность модуля "Поиск", переключили антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск", а также заменили старый планшет в рамках проекта "Импакт".