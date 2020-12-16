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Москва

Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Дворники района Алтуфьево перепели хит Моргенштерна и Элджея. Подошли к делу очень профессионально, даже сняли клип. Модная обувь, брендовая бейсболка и да