Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом 

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом прошло во вторник в московском театре "Современник", где актер работал с 1969 года.

Во время церемонии прощания на большом экране показывали фото из архива Валентина Гафта, а также звучали фрагменты стихов его собственного сочинения.