Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом 

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом прошло во вторник в московском театре "Современник", где актер работал с 1969 года.
Гроб с телом актера был установлен на сцене театра в окружении венков и цветов, в частности от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.
Во время церемонии прощания на большом экране показывали фото из архива Валентина Гафта, а также звучали фрагменты стихов его собственного сочинения.
На прощание с артистом пришли актеры и музыканты Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, Эммануил Виторган и другие.