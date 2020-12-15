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Москва

Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео 

Юрий Столбов 28 минут назад
Три девушки голыми руками выловили белого морского окуня из реки Фицрой вблизи города Камбаллин, штат Западная Австралия. Как сообщает Daily Mail, за ними внимательно наблюдал крокодил.
18-летняя Нелли Пиндан (Nellie Pindan) и ее двоюродные сестры, 28-летняя Джерлин Спинкс (Jarlyn Spinks) и 21-летняя Дарлайя Киллер (Darliah Killer) вместе поймали рыбу длиной 110 сантиметров.
Пиндан записала происходящее на видео. На записи видно, как ее двоюродные сестры хватают рыбу голыми руками. Они кричат и смеются. После нескольких попыток поймать рыбу Спинкс и Киллер хватают белого морского окуня за жабры и кладут на берег. «Когда мы увидели, что это рыба, мы зашли по колено в воду и окружили ее. Когда я подняла ее, нам пришлось вдвоем тащить улов, так как рыба была тяжелая», — рассказала Киллер.
Видео , В мире
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