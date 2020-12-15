Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео 

Три девушки голыми руками выловили белого морского окуня из реки Фицрой вблизи города Камбаллин , штат Западная Австралия. Как сообщает Daily Mail, за ними внимательно наблюдал крокодил.

18-летняя Нелли Пиндан (Nellie Pindan) и ее двоюродные сестры, 28-летняя Джерлин Спинкс (Jarlyn Spinks) и 21-летняя Дарлайя Киллер (Darliah Killer) вместе поймали рыбу длиной 110 сантиметров.

Пиндан записала происходящее на видео. На записи видно, как ее двоюродные сестры хватают рыбу голыми руками. Они кричат и смеются. После нескольких попыток поймать рыбу Спинкс и Киллер хватают белого морского окуня за жабры и кладут на берег. «Когда мы увидели, что это рыба, мы зашли по колено в воду и окружили ее. Когда я подняла ее, нам пришлось вдвоем тащить улов, так как рыба была тяжелая», — рассказала Киллер.