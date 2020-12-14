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Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео 

Юрий Столбов 47 минут назад
Советник в администрации Лондона Том Слейх (Tom Sleigh) случайно поджег себя во время онлайн-конференции через приложение Microsoft Teams. В результате он попал на видео, которое опубликовал в своем Twitter.
«Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся», — шутливо написал Слейх под опубликованным роликом. По данным «Би-би-си», инцидент произошел во время обсуждения мероприятий с одним из столичных комитетов. На видеоконференции присутствовали около 30 человек, она также транслировалась в свободном доступе онлайн.
Видео , Происшествия , Microsoft
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