Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео 

Мужчина совершил нападение на журналистку украинского телеканала Kyiv Live во время прямого эфира в Киеве

Корреспондент канала Камила Мамедова пыталась выяснить, как борются с гололедом в Киеве и почему предприниматели не заботятся о состоянии тротуаров возле своих торговых точек, сообщается на сайте телеканала Kyiv Live.

Журналистка с оператором прошлись у киосков возле станции метро «Выдубичи». На кадрах видно, что ни солью, ни песком тротуар не посыпали. По словам Мамедовой, на тротуаре лежало много мусора, а асфальт покрыт льдом.

Предприниматели неохотно общались с прессой, закрывали свои киоски и прогоняли съемочную группу. Внезапно мужчина подбежал к журналистке и попытался напасть на нее. Когда он погнался за оператором, то не удержал равновесие, поскользнулся на скользкой дороге и упал в лужу. Встав после падения, он продолжил вести себя агрессивно, несколько раз ударил журналистку и быстро ушел.