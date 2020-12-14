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Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Юрий Столбов
23 минуты назад
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В
Москве
грузовик столкнулся с машиной такси и перевернулся. На месте работают полиция и сотрудники скорой помощи.
О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.
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