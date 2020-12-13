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Москва

Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Завод американской компании Apple по сборке iPhone в Нарсапуре подвергся нападению. Причем разгромили его сами рабочие, в отместку за размер заработной платы.
Об этом сообщается в издании Times of India. На индийском заводе Apple в Нарсапуре числится числится порядка 2000 сотрудников, большинство из которых в эту субботу решили разгромить предприятие после конца ночной смены. Работники уничтожали мебель компании, сборочные единицы, разбивали стекла, нападали на офисы руководителей, переворачивали машины, а некоторые и вовсе предпринимали попытки поджечь их.
Видео , Происшествия , Apple
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