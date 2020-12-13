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Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео 

Юрий Столбов 51 минуту назад
В Риге в субботу проходят демонстрации против ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Несмотря на то, что из-за режима ЧС допустимое число участников митингов составляет 25 человек, в акциях протеста на набережной 11 ноября и у памятника Свободы участвовали сотни людей.
На кадрах Ruptly видно, как участники скандируют лозунги, один из протестующих надел противогаз и бумажную корону как символ вводимых ограничений. Присутствующие на акции полицейские призывали людей разойтись.
Видео , В мире
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