Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео 

Риге в субботу проходят демонстрации против ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что из-за режима ЧС допустимое число участников митингов составляет 25 человек, в акциях протеста на набережной 11 ноября и у памятника Свободы участвовали сотни людей.

На кадрах Ruptly видно, как участники скандируют лозунги, один из протестующих надел противогаз и бумажную корону как символ вводимых ограничений. Присутствующие на акции полицейские призывали людей разойтись.