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Москва

Протесты в Париже попали на видео 

Юрий Столбов 27 минут назад
Протесты в Париже привели к столкновениям с полицией, задержаны более 100 человек. О беспорядках сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
«119 арестов к 17:50 в Париже — благодаря нашим полицейским и жандармам, ведущим решительные и мужественные действия против многочисленных бунтовщиков. Я знаю, что французы поддерживают наши силы порядка», — написал он в своем профиле. Его сообщение, в подтверждение этих данных, ретвитнул официальный аккаунт полицейской префектуры Парижа.
Видео , В мире , Происшествия
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