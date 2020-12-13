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Землетрясение в Чечне показали на видео 

Юрий Столбов 44 минуты назад
Момент землетрясения, произошедшего в Чечне, показали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале «Женщина с претензией».
На ролике видно, как под потолком качается лампочка. Также автор ролика рассказывает, что в комнате в момент удара стихии начала шататься мебель.
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 00:30 в работниками Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения залегал в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 километров. Толчки отчетливо ощутили жители Грозного.
Видео , Происшествия , РАН
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