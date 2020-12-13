Землетрясение в Чечне показали на видео 

Момент землетрясения, произошедшего в Чечне , показали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале «Женщина с претензией».

На ролике видно, как под потолком качается лампочка. Также автор ролика рассказывает, что в комнате в момент удара стихии начала шататься мебель.