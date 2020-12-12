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Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео 

Юрий Столбов 48 минут назад
В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу протестующих, среди которых были активисты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). Об этом сообщает The New York Times.
Инцидент произошел после 16:00 в пятницу, 11 декабря (00:00 мск субботы), в районе Манхэттен. По данным издания, машина резко поехала вперед, растолкав протестующих, а затем промчалась через перекресток, сбив еще больше пешеходов, в том числе на велосипедах. В результате происшествия пострадали семь человек, некоторые из них госпитализированы.
Видео , Происшествия , США
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