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Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Юрий Столбов
53 минуты назад
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В
Балашихе
несколько припаркованных автомобилей вмерзли в лед. Это произошло на улице Фадеева.
Отмечается, что причиной стал прорыв трубы, в результате чего вода моментально заледенела.
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