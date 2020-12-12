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Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео 

Юрий Столбов 53 минуты назад
В Балашихе несколько припаркованных автомобилей вмерзли в лед. Это произошло на улице Фадеева.
Отмечается, что причиной стал прорыв трубы, в результате чего вода моментально заледенела.
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