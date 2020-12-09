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Женщина устроила скандал в метро из-за маски и попала на видео
Юрий Столбов
49 минут назад
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Скандалом с попыткой драки закончился спор двух женщин в метро из-за маски.
Рядом с экипированной пассажиркой села женщина, у которой маски не было. Затем последовал поток оскорблений.
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