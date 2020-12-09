Момент прорыва трубы с горячей водой в Москве попал на видео 

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Момент прорыва трубы с горячей водой на улице Теплый стан в столице попал на видео. Видеозапись произошедшего опуликовал Life-Shot в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что прорыв трубы произошел На Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.