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Прорыв трубы в Петербурге попал на видео
Юрий Столбов
41 минуту назад
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На Ленинском проспекте в
Санкт-Петербурге
произошел прорыв трубы. Об этом сообщил LIfe-Shot в своем Telegram-канале.
Столб воды бьет из-под земли рядом с остановкой "Проспект Стачек". Сообщается, что движение пока не перекрыли
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