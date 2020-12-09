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Прорыв трубы в Петербурге попал на видео 

Юрий Столбов 41 минуту назад
На Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы. Об этом сообщил LIfe-Shot в своем Telegram-канале.
Столб воды бьет из-под земли рядом с остановкой "Проспект Стачек". Сообщается, что движение пока не перекрыли
Видео , Происшествия
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