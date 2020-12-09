Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита 

Сотрудники Следственного комитета , полиции и Росгвардии совместно с Роспотребнадзором и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга провели рейд по барам и ресторанам города в ночь со вторника на среду. Заведения общепита проверили на соблюдение мер по COVID-19.

Согласно официальному заявлению СК, в ходе рейда, который проводился в Центральном районе города, были выявлены три работающие заведения, что нарушает закон об ограничительных мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции.