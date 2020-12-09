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Москва

Опубликовано видео рейда по работающим ночью заведениям общепита 

Юрий Столбов 1 час назад
Сотрудники Следственного комитета, полиции и Росгвардии совместно с Роспотребнадзором и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга провели рейд по барам и ресторанам города в ночь со вторника на среду. Заведения общепита проверили на соблюдение мер по COVID-19.
Согласно официальному заявлению СК, в ходе рейда, который проводился в Центральном районе города, были выявлены три работающие заведения, что нарушает закон об ограничительных мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Видео , Росгвардия , СКР , Роспотребнадзор
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