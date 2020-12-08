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Москва

Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео 

Юрий Столбов 16 минут назад
В Красноярске устанавливаются обстоятельства стрельбы, произошедшей между двумя водителями. На дорожном кольце по улице Брянской два автомобиля не поделили между собой дорогу. В итоге транспортные средства столкнулись. Исход дела не устроил обоих участников ДТП и водители покинули салоны своих авто и вышли на разборки.
Конфликт закончился, когда один из мужчин дважды выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Последний навзничь упал на землю лицом вниз и, по словам очевидцев, в таком положении пролежал на протяжении нескольких минут.
Видео , Происшествия
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