Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео 

Красноярске устанавливаются обстоятельства стрельбы, произошедшей между двумя водителями. На дорожном кольце по улице Брянской два автомобиля не поделили между собой дорогу. В итоге транспортные средства столкнулись. Исход дела не устроил обоих участников ДТП и водители покинули салоны своих авто и вышли на разборки.

Конфликт закончился, когда один из мужчин дважды выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Последний навзничь упал на землю лицом вниз и, по словам очевидцев, в таком положении пролежал на протяжении нескольких минут.