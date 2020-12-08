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Москва

Опубликовано видео наезда автобуса на водителя 

Юрий Столбов 48 минут назад
В Нижнем Новгороде женщина-водитель погибла, попав под покатившийся автобус. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life-Shot со ссылкой на «Нижний 1».
Авария случилась 7 декабря на станции «Дубравная» в Сормовском районе.
Видео , Происшествия
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