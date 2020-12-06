Российские подростки избили водителя такси и попали на видео 

Новосибирске четверо подростков избили таксистку и угнали ее автомобиль. Произошедшее попало на видео, его опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как подростки пинают женщину, валят на крыльцо, после чего стаскивают ее со ступенек ларька на снег и продолжают избивать ногами. В процессе с нее слетает ботинок и остается на лестнице.

После избиения нападавшие угнали такси и катались на нем по городу, однако в итоге не справились с управлением и врезались в сугроб. Затем их задержали. Никто из нападавших не смог объяснить, что стало причиной конфликта.