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Москва

Российские подростки избили водителя такси и попали на видео 

Юрий Столбов 57 минут назад
В Новосибирске четверо подростков избили таксистку и угнали ее автомобиль. Произошедшее попало на видео, его опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как подростки пинают женщину, валят на крыльцо, после чего стаскивают ее со ступенек ларька на снег и продолжают избивать ногами. В процессе с нее слетает ботинок и остается на лестнице.
После избиения нападавшие угнали такси и катались на нем по городу, однако в итоге не справились с управлением и врезались в сугроб. Затем их задержали. Никто из нападавших не смог объяснить, что стало причиной конфликта.
Видео , Происшествия
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