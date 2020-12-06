Ещё
Далее:
Читайте также:
Спилберг заставил играть весь мир
Спилберг заставил играть весь мир Смотреть фильм ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео с места смертельного ДТП 

Юрий Столбов 1 час назад
Смертельное ДТП с пятью погибшими произошло на трассе Краснодар — Ейск рядом с хутором Ударный (Краснодарский Край). Об этом в воскресенье, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, рано утром 5 декабря автомобиль ВАЗ 21099 под управлением 22-летнего сотрудника отдела полиции по Щербиновскому району региона вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 2110, в котором находился водитель и три женщины. В результате аварии все, кто находился в машинах, погибли на месте.
Видео , Происшествия , СКР , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места смертельного ДТП
00:12
Появилось видео с места смертельного ДТП
Происшествия
Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео
01:03
Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео
Происшествия
Российские подростки избили водителя такси и попали на видео
01:03
Российские подростки избили водителя такси и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
02:05
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
Происшествия
В центре Санкт-Петербурга машина сбила мужчину и попала на видео
00:51
В центре Санкт-Петербурга машина сбила мужчину и попала на видео
Происшествия
Неизвестные пытались похитить россиянку на улице и попали на видео
01:37
Неизвестные пытались похитить россиянку на улице и попали на видео
Происшествия
Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео
00:41
Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео
Происшествия
Последствия наводнения в Таиланде попали на видео
00:25
Последствия наводнения в Таиланде попали на видео
В мире Происшествия
Пожар на рынке с пиротехникой в российском городе попал на видео
00:09
Пожар на рынке с пиротехникой в российском городе попал на видео
Происшествия
Протесты против законопроекта о безопасности в Париже попали на видео
01:57
Протесты против законопроекта о безопасности в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение