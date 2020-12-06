Появилось видео с места смертельного ДТП 

По данным ведомства, рано утром 5 декабря автомобиль ВАЗ 21099 под управлением 22-летнего сотрудника отдела полиции по Щербиновскому району региона вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 2110, в котором находился водитель и три женщины. В результате аварии все, кто находился в машинах, погибли на месте.