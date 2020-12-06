Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео 

Москве полицейский выстрелил в 13-летнюю девочку из табельного пистолета. Пострадавшая заявила, что он её домогался и рассвирепел, не добившись своего. Об инциденте сообщает телеграм-канал 112.

Конфликт произошёл накануне вечером на Судостроительной улице. Издание приводит должность и фамилию полицейского — старший сержант Иван Князев

Сообщается, что он поругался с 13-летней Софией, достал из кармана табельное оружие и прострелил подростку ногу. На крики выбежали соседи, они увидели, как полицейский пытается затащить девочку в подъезд. Вызванная скорая отвезла Софию в больницу.