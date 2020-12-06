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Конфликт полицейского с девочкой в Москве попал на видео 

Юрий Столбов 12 минут назад
В Москве полицейский выстрелил в 13-летнюю девочку из табельного пистолета. Пострадавшая заявила, что он её домогался и рассвирепел, не добившись своего. Об инциденте сообщает телеграм-канал 112.
Конфликт произошёл накануне вечером на Судостроительной улице. Издание приводит должность и фамилию полицейского — старший сержант Иван Князев.
Сообщается, что он поругался с 13-летней Софией, достал из кармана табельное оружие и прострелил подростку ногу. На крики выбежали соседи, они увидели, как полицейский пытается затащить девочку в подъезд. Вызванная скорая отвезла Софию в больницу.
Видео , Происшествия , Иван Князев
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