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Москва

Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео 

Юрий Столбов 26 минут назад
Очередной конфликт из-за отсутствия средств индивидуальной защиты попал на камеры видеонаблюдения.
В торговой точке кассир попросил пожилого мужчина надеть маску. Однако в ответ сотрудник получил от гражданина неожиданную реакцию.
Видео , Происшествия
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