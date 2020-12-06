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Конфликт из-за отсутствия у покупателя маски попал на видео
Юрий Столбов
26 минут назад
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Очередной конфликт из-за отсутствия средств индивидуальной защиты попал на камеры видеонаблюдения.
В торговой точке кассир попросил пожилого мужчина надеть маску. Однако в ответ сотрудник получил от гражданина неожиданную реакцию.
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