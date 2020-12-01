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Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео

Юрий Столбов
23 минуты назад
Полиция задержала водителя, который устроил наезд на толпу людей в Триере. Момент задержания опубликовал Telegram-канал "Life-Shot".
Ранее сообщалось, что неизвестный наехал на людей в пешеходной зоне. Первоначально о числе погибших не сообщали.
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