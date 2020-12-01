Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео

Полиция задержала водителя, который устроил наезд на толпу людей в Триере. Момент задержания опубликовал Telegram-канал "Life-Shot".

Ранее сообщалось, что неизвестный наехал на людей в пешеходной зоне. Первоначально о числе погибших не сообщали.