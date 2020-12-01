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Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
Юрий Столбов
1 час назад
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Водитель на автомобиле сбил людей в пешеходной зоне немецкого
города Трир
, есть погибший, несколько человек пострадали. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Life-Shot".
Полиция сообщила, что водитель задержан
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