Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео 

Блогер Саа Фомба (Saa Fomba), проживающий в американском штате Техас, спрыгнул с высокого моста в реку. Как сообщает Daily Mail, в результате юноша сломал себе череп и чудом выжил.

В ролике, выложенном на YouTube, блогер рассказал, что таким прыжком хочет исполнить свою мечту — жить необычной жизнью и «оставить свой след в истории».

Он поднялся на самую высокую точку моста Пэннибекер (Pennybacker Bridge) у города Остин. Находясь на высоте около 213 метров над водой, он посчитал до трех и спрыгнул в реку Колорадо. В этот момент друзья снимали его на камеру с берега.