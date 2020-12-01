Появилось видео из роскошной гостиной в особняке Веры Брежневой 

Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сняла на видео интерьер гостиной в своем роскошном особняке. Артистка опубликовала запись в сторис в Instagram и показала подписчикам букеты цветов, которые ей подарили на праздник.

Комната в доме певицы разделена на несколько зон. В ней находится просторная гостиная с двумя диванами, роялем и кофейным столиком с креслами. Гостиная соединена со столовой, где стоят кремовый шкаф, белые стулья и овальный обеденный стол, напротив которого в нише стены установлен плазменный телевизор, обрамленный древесиной.