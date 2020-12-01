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Появилось видео из роскошной гостиной в особняке Веры Брежневой 

Юрий Столбов 10 часов назад
Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сняла на видео интерьер гостиной в своем роскошном особняке. Артистка опубликовала запись в сторис в Instagram и показала подписчикам букеты цветов, которые ей подарили на праздник.
Комната в доме певицы разделена на несколько зон. В ней находится просторная гостиная с двумя диванами, роялем и кофейным столиком с креслами. Гостиная соединена со столовой, где стоят кремовый шкаф, белые стулья и овальный обеденный стол, напротив которого в нише стены установлен плазменный телевизор, обрамленный древесиной.
Видео , Шоу-бизнес , Вера Брежнева
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