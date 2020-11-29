Опубликовано видео страшной аварии на «Формуле-1» 

На гонках «Формула-1» взорвался болид. Машина пилота «Хааса» Ромена Грожана влетела в оградительный барьер и загорелась. Это случилось на первом круге Гран-при Бахрейна. Произошедшее попало на видео и появилось в интернете.

Грожан заложил вираж вправо и зацепил болид Даниила Квята. После этого автомобиль француза под прямым углом влетел в заградительный барьер. От удара взорвался топливный бак, машину объяло пламя.

Спортсмен смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Его госпитализировали с ожогами рук и лодыжек. Есть подозрение на перелом ребер.