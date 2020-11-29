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Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео 

Юрий Столбов 50 минут назад
В Париже проходит масштабная акция в поддержку свободы СМИ. Демонстранты протестуют против принятия 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», касающейся фото— и видеосъёмки полицейских и жандармов. Мирная акция переросла в беспорядки. Протестующие начали забрасывать стражей порядка петардами и фейерверками, а также поджигать мусорные баки. Сожжены как минимум две машины. Для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ.
Видео , В мире , Происшествия
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