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Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео

Юрий Столбов
29 минут назад
В микрорайоне Солнцево-парк на улице Летчика Грицевца в Москве произошла драка из-за парковки. Об этом сообщает портал "Mash" в своем Telegram-канале.
На видео попал момент драки водителей машин. С обеих сторон подоспела группа поддержки. Была предпринята попытка прекратить драку.
Видео,Происшествия,
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