Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», повторила культовую сцену из сериала и показала танец с сырой индейкой на голове. Шуточное видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда поздравила подписчиков с Днем благодарения, однако пообещала, что окончательно сорвется, если снова увидит в сети гифку, на которой она изображена с птицей на голове. Однако в итоге артистка сдалась и все же изобразила танец, который был показан в восьмой серии пятого сезона.