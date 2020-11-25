Блогерша приготовила ужин в посудомоечной машине и попала на видео

Пользовательница TikTok по имени Шеннон Доэрти (Shannon Doherty) показала подписчикам, как приготовить рождественский ужин в посудомоечной машине. Ее способ навлек гнев зрителей, которые оставили множество негативных комментариев. Ролик доступен на странице @athomewithshannon.

Блогерша положила овощи в стеклянные банки, залила внутрь воду и закрыла их крышками. Затем она убрала банки в посудомоечную машину и запустила ее в стандартном режиме. Она добавила, что ее кулинарный прием — лучший способ сварить овощи для праздничного ужина.