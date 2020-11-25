Появилось видео с гримасами Энтони Хопкинса после длительного карантина 

Актер Энтони Хопкинс выложил в Twitter видео, на котором корчится в гримасах и зловеще хохочет, пошутив, что начинает чувствовать последствия своего 253-дневного карантина. В комментариях к посту фанаты актера признались, что кривляния артиста напугали их.

Поклонники Хопкинса также вспомнили его роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят», отметив, что актер все больше напоминает своего персонажа.

82-летний Хопкинс стал публиковать в соцсетях фото и видеозаписи «из карантина» с марта, когда в США разразилась эпидемия коронавируса.