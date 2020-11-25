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Российские саперы выдвинулись в Степанакерт и попали на видео

Юрий Столбов
58 минут назад
Колонна российской военной техники вместе с саперами выдвинулась по трассе "Ереван - Степанакерт" с целью выполнения задач по разминированию. Кадры техники и маршрута попали на видео, опубликованное во вторник.
"Сегодня колонна выдвигается по маршруту "Ереван - Нагорный Крабах" с целью выполнения задач гуманитарного разминирования. В ходе выполнения задач будут применяться современные средства инженерного вооружения. Уровень морально-политического, психологического состояния личного состава - оптимальный. Личный состав готов к выполнению задач", - рассказал заместитель начальника Центра гуманитарного разминирования, подполковник Дмитрий Ключевский.
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