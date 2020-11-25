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Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео 

Юрий Столбов 34 минуты назад
В Минске попала на видео акция солидарности врачей скорой помощи с задержанным коллегой. Кадры опубликовал Tut.by.
Акция называется «0 промилле». На записи медики стоят лицом к стене и держат листы с надписью «0 ‰».
19 ноября был задержан врач-анестезиолог Артем Сорокин. Его подозревают в разглашении медицинской тайны: по версии силовиков, он распространил «недостоверную» информацию, что в крови умершего после задержания Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Дома у Сорокина остались жена и трое детей.
Видео , Происшествия
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