Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео 

Юрий Столбов 22 минуты назад
Израильские военные во время учений пытались погрузить на трейлер танк Merkava Mk3, но он опрокинулся. Этот момент попал на видео.
«Российская газета» пишет, что военным уже удалось вернуть танк на гусеницы при помощи ремонтно-эвакуационной машины. По фотографиям, попавшим в сеть, видно, что боевая машина получила повреждения. Информации о пострадавших нет.
Во время аварии на учебном полигоне 70-тонный танк въехал на прицеп, но не остановился в нужном месте, а продолжил движение. Из-за этого он наехал на ограничитель, завалился на левый бок и упал с трейлера.
Видео , В мире , Наука и техника , Происшествия , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
00:15
Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео
В мире Наука и техника
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
03:09
Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео
В мире Происшествия
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
01:24
Марш пенсионеров и медиков в Минске попал на видео
В мире Общество
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
01:12
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
В мире
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
02:15
Митинг против изменения конституции в Бишкеке попал на видео
Общество
Акция протеста в Минске попала на видео
01:48
Акция протеста в Минске попала на видео
Общество Происшествия
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
01:24
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение