Израильский танк опрокинулся во время учений и попал на видео 

Израильские военные во время учений пытались погрузить на трейлер танк Merkava Mk3, но он опрокинулся. Этот момент попал на видео.

«Российская газета» пишет, что военным уже удалось вернуть танк на гусеницы при помощи ремонтно-эвакуационной машины. По фотографиям, попавшим в сеть, видно, что боевая машина получила повреждения. Информации о пострадавших нет.

Во время аварии на учебном полигоне 70-тонный танк въехал на прицеп, но не остановился в нужном месте, а продолжил движение. Из-за этого он наехал на ограничитель, завалился на левый бок и упал с трейлера.