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Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео 

Юрий Столбов 38 минут назад
Возможный удар оперативного ракетно-тактического комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе попал на видео. Ролик, снятый очевидцами, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах слышны взрывы и видны поднимающиеся в небо облака пыли.
Видео , В мире
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