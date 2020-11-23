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Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
Юрий Столбов
38 минут назад
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Возможный удар оперативного ракетно-тактического комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе попал на видео. Ролик, снятый очевидцами, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах слышны взрывы и видны поднимающиеся в небо облака пыли.
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