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Опубликовано видео с места пожара в Нальчике 

Юрий Столбов 46 минут назад
В Нальчике тушат крупный пожар. Ему присвоен третий ранг сложности.
На площади 1,5 тысячи квадратных метров горит 3-этажный торговый центр. Огонь с его крыши перекинулся на кровлю еще двух зданий. Очаг возгорания уже локализован.
Видео , Происшествия
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