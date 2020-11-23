Опубликовано видео с места пожара в Нальчике 

Нальчике тушат крупный пожар. Ему присвоен третий ранг сложности.

На площади 1,5 тысячи квадратных метров горит 3-этажный торговый центр. Огонь с его крыши перекинулся на кровлю еще двух зданий. Очаг возгорания уже локализован.