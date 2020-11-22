Артист в костюме крысы прошелся по улицам Нью-Йорка и попал на видео 

Спустя пять лет с тех пор, как в сети появилось и стало вирусным видео с крысой, которая тащила кусок пиццы по лестнице в метро, артист Джонотон Лайонс, также известный под псевдонимом Buddy the Rat ("Крыса Бадди"), решил снова шокировать публику, появившись в на улицах Нью-Йорка в реалистичном костюме крысы из популярного видео.

В то время культовый ролик удачно вписался в массовую культуру Нью-Йорка, потому что он совместил в себе любовь города к пицце — наследие, которое взращивалось давно укоренившимся итальянско-американским сообществом, — а также широко известное обилие крыс в городе.

Кроме этого в тот момент особенно популярной была серия комиксов, по которой был также снят мультсериал "Черепашки Ниндзя", рассказывающий про нью-йоркских антропоморфных черепах-мутантов с глубокой любовью к пицце и боевому искусству ниндзюцу, которое они постигали под руководством сенсэя-крысы Сплинетра, и их готовности противостоять злу.

В четверг "Крыса Бадди" снова вышла на улицы города, и Лайонс, прикрепив длинный розовый хвост и надев большую крысиную маску, вынес свое шоу в привычную для ничего не подозревающих нью-йоркцев среду обитания: на улицы, в парки и даже платформы в метро. Отвечая на вопрос о том, где бы он хотел показать свое сольное "крысиное шоу", Лайонс сказал, что вполне подойдет метро в европейских городах, потому что его убеждение о том, что люди по своей сути везде одинаковые, стало причиной, почему ему захотелось и дальше развивать свое шоу.