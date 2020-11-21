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Мужчина с топором повредил машины в Москве и попал на видео
Юрий Столбов
29 минут назад
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На востоке
Москвы
мужчина с топором повредил более 15 припаркованных автомобилей.
Вандал разбивал задние и лобовые стекла машин воздел торгового центра "Глобус". Часть разговора с охраной комплекса записали на телефон посетители центра.
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