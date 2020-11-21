Ребенок помешал рэперше снять ролик в корсете и попал на видео

Популярная американская рэперша Карди Би поделилась видео в откровенном наряде и рассмешила подписчиков из-за того, что ребенок помешал съемке. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

На кадрах 28-летняя знаменитость одета в темно-синий корсет с модным декольте и черные брюки на высокой талии. На ней также небольшие серьги и очки прямоугольной формы. В конце видео в кадре появляется дочь исполнительницы Калчер, после чего она вынужденно прекращает съемку. «Я даже не могу быть сексуальной в мирной обстановке», — подписала она пост, который набрал более трех миллионов просмотров.