По меньшей мере один человек задержан во время масштабного митинга в центре Киева, где собрались предприниматели. Они требуют отменить «карантин выходного дня», отсрочить введение на Украине кассовых аппаратов, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощённой системы налогообложения и учёта. Сообщается, что задержанный пытался спровоцировать драку с полицейским. Участники акции перекрыли улицу, на которой находится здание Верховной рады и Дом правительства Украины. Митинг частично перерос в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
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