Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео 

Мангуст сразился с коброй в индийской деревне Махекханда в округе Кхурда индийского штата Одиша (Орисса). На видео с животными обратило внимание издание Orissa Post.

Молодые жители деревни опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой мангуст и кобра дерутся посреди дороги. Местные жители собрались на обочине, чтобы понаблюдать за смертельной схваткой.

На записи видно, как мангуст яростно нападает на змею, которая пытается уползти. Через несколько секунд мангуст отходит и наблюдает за коброй с другой стороны дороги. Рептилия пытается спрятаться в кустах, но мангуст возвращается и нападает на нее снова.