Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео 

Юрий Столбов 23 минуты назад
Мангуст сразился с коброй в индийской деревне Махекханда в округе Кхурда индийского штата Одиша (Орисса). На видео с животными обратило внимание издание Orissa Post.
Молодые жители деревни опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой мангуст и кобра дерутся посреди дороги. Местные жители собрались на обочине, чтобы понаблюдать за смертельной схваткой.
На записи видно, как мангуст яростно нападает на змею, которая пытается уползти. Через несколько секунд мангуст отходит и наблюдает за коброй с другой стороны дороги. Рептилия пытается спрятаться в кустах, но мангуст возвращается и нападает на нее снова.
Видео , В мире , Интернет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
01:06
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
Происшествия
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
00:32
Приговор бывшим зекам за подготовку терактов в РФ попал на видео
Происшествия
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
02:56
Ритуал посвящения в мужчины сына Кадырова попал на видео
Общество
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
01:04
Устроившие драку руководители российской тюрьмы попали на видео
Происшествия
Пальнувший в лицо девочке из пистолета мужчина попал на видео
00:23
Пальнувший в лицо девочке из пистолета мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение