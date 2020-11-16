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Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки 

Юрий Столбов 55 минут назад
Сотрудники Следственного комитета в воскресенье задержали жителя Асбеста, подозреваемого в убийстве малолетней девочки.
По данным ведомства, ранее в четверг 11-летняя школьница ушла из дома и не вернулась. СМИ сообщают, что в поиске пропавшей были задействованы более ста человек, включая сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Следователи также проверили записи с камер наблюдения по возможным маршрутам передвижения девочки и опросили местных жителей.
Сообщается, что подозреваемым оказался судимый за оборот наркотиков, разбой и убийство мужчина, который позднее дал признательные показания, пояснив, что ранее знаком с погибшей не был. По версии следствия, он встретил школьницу на улице и позвал к себе домой, где совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера и задушил ее, а после наступления темноты закопал тело недалеко от своего места жительства.
Позднее мужчина продемонстрировал следователям место сокрытия тела убитой.
Комментарии
Видео , Криминал , Происшествия , СКР , МВД
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