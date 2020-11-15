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Скандал из-за перчатки в супермаркете попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Девушку без перчатки отказались обслуживать в супермаркете. Из-за этого там произошел очередной скандал.
Сотрудники торговой точки не стали пробивать воду на кассе, так как покупательница была в одной перчатке. По словам девушки, у нее аллергия.
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