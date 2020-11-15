Очередь из желающих набить бесплатную татуировку попала на видео 

Несколько десятков человек в субботу в Москве выстроились в Трехпрудном переулке в очередь, чтобы набить себе бесплатную татуировку.

Ранее в пятницу российский рэпер Кизару в своей группе в социальной сети опубликовал пост с анонсом акции к выходу своего нового альбома, организованной совместно со стриминговым сервисом Spotify.

По словам рэпера, только в субботу все желающие в Москве и Санкт-Петербурге могуть набить себе "тату-призрак" Haunted Family — именно такое название носит творческое объединение, созданное Кизару. Для тех, кто не готов украсить свое тело настоящей татуировкой, предлагают сделать временную.