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Очередь из желающих набить бесплатную татуировку попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Несколько десятков человек в субботу в Москве выстроились в Трехпрудном переулке в очередь, чтобы набить себе бесплатную татуировку.
Ранее в пятницу российский рэпер Кизару в своей группе в социальной сети опубликовал пост с анонсом акции к выходу своего нового альбома, организованной совместно со стриминговым сервисом Spotify.
По словам рэпера, только в субботу все желающие в Москве и Санкт-Петербурге могуть набить себе "тату-призрак" Haunted Family — именно такое название носит творческое объединение, созданное Кизару. Для тех, кто не готов украсить свое тело настоящей татуировкой, предлагают сделать временную.
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