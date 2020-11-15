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Появилось видео из «Музея Чужого» 

Юрий Столбов 1 час назад
Житель Барселоны, 44-летний Луис Эскрибано провел последние три года, строя копию интерьеров нескольких отсеков космического корабля "Ностромо" из легендарного фильма "Чужой" внутри дома. О своей коллекции он рассказал в четверг, в Барселоне.
По словам Луиса, известного в социальных сетях как Luis Nostromo, он открыл "Музей Чужого", который является данью уважения поклонникам научно-фантастической франшизы.
Луис рассказал, что музей закрыт для публики, но те, кто хочет его посетить, могут назначить с ним встречу, написав на электронную почте или на его странице в Instagram.
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