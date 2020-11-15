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Пожар в жилом доме в Красноармейске попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Пожар произошел в жилом доме в Красноармейске. Сообщалось, что из здания спасли 80 человек, среди которых было 18 детей.
Тушение пожара затруднялось из-за деревянных перекрытий дома.
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