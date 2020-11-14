Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео 

Один из участников акции протеста в Ереване обратился к россиянам. Видео его выступления опубликовала в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян

Мужчина заявил, что он — гражданин России и Армении. Армению он назвал родиной, а в России у него, по его словам, дом.

Акции оппозиции проходят в Ереване уже несколько дней. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Пашинян заявлял, что это документ "не о сдаче, а о сохранении территорий", а самый самый главный вопрос сейчас — обеспечение стабильности в стране.